Онищенко призвал не выяснять опасность индийского штамма
Если привиться и соблюдать масочный режим, не важно, какой штамм COVID, уверен бывший главный санитарный врач РФ.
Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на брифинге в пресс-центре НСН призвал не вести досужих разговоров об опасности индийского штамма и довериться профессионалам.
«Меня постоянно спрашивают об опасности индийского штамма. Я призываю довериться в этом деле профессионалам. Если вы привьётесь, если будете соблюдать масочный режим – вам будет не важно, какой штамм: британский или индийский», - заявил Онищенко.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», представляет ли индийский штамм COVID смертельную опасность.
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