Онищенко призвал не выяснять опасность индийского штамма

Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на брифинге в пресс-центре НСН призвал не вести досужих разговоров об опасности индийского штамма и довериться профессионалам.

«Меня постоянно спрашивают об опасности индийского штамма. Я призываю довериться в этом деле профессионалам. Если вы привьётесь, если будете соблюдать масочный режим – вам будет не важно, какой штамм: британский или индийский», - заявил Онищенко.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», представляет ли индийский штамм COVID смертельную опасность.

