Онищенко усомнился в сезонности COVID-19
Коронавирусу надо поставить «заслон», как в Китае, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН не согласился с предположением коллег, что COVID – сезонное заболевание.
«Я не уверен, что коронавирус будет сезонным заболеванием. Если мы сейчас поставим заслон… Природный очаг коронавируса находится в Китае. Но они держат заболеваемость на очень низком уровне, хотя уже прошло три с половиной эпидемиологических сезона. Не потому, что устойчивость выработалась, а потому, что они просто не болеют», - объяснил Онищенко.
Ранее он рассказал, как Китаю удалось быстро остановить распространение коронавируса.
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «Радиоточке НСН», чем индийский штамм COVID отличается от других.
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