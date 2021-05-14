Пенсионерам порекомендовали не отдыхать «даже в Крыму» из-за COVID

Пенсионерам не следует ездить на отдых ни на Крымское побережье, ни в Турцию, заявил депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на брифинге в пресс-центре НСН.

«Погода налаживается. Мы должны использовать все рекреационные возможности нашей страны. Любые возможности для отдыха надо использовать. И Подмосковье, и Сибирь, и Дальний Восток. Но старшему поколению не рекомендуются даже самые льготные условия Крымского побережья, Турции - ехать не надо, потому что это огромное перенапряжение организма, перенапряжение всех адаптационных возможностей», - сообщил Онищенко.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «Радиоточке НСН», чем индийский штамм COVID отличается от других.

