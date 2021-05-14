Онищенко раскрыл «китайский рецепт» по борьбе с коронавирусом

Китай очень быстро справился с коронавирус благодаря нескольким факторам: ношению масок, соблюдению дистанции и массовой вакцинации, сообщил депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН.

«Я в комплиментарном плане хочу отметить Китай. 90 тысяч 815 случаев [заболевания COVID] за полтора года, хотя все началось в Китае. В провинции Хубэй, в которой все и началось, - 68 тысяч 156. В самом очаге, где живут 30 миллионов человек. То есть 75 процентов от всех заболевших в Китае – это в Хубэе. Остальные 20 тысяч приходятся на весь Китай. И это достигнуто двумя способами. Это соблюдение масочного режима, соблюдение дистанцирования при функционировании экономики. При этом они провели свой новый год, который для них является сакральным, когда миллионы граждан переезжают с разных концов страны. И второе, это прививки. На прошлой неделе сообщалось, что 360 миллионов человек они уже привили. Я думаю, за эту неделю будет еще 100 миллионов, поскольку они поставили задачу к июлю месяцу привить миллиард. А за прошлую неделю у них было всего два случая заболевания», - заявил Онищенко.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», представляет ли индийский штамм COVID смертельную опасность.

