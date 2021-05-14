Онищенко заявил о неуправляемой ситуации с COVID в Индии

Индийский штамм коронавируса хорошо известен в России, но опасен из-за его «неуправляемости» в самой Индии, заявил депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН.

«Наибольшую тревогу для нас сегодня вызывает Индия. В Индии заболевших всего 23,7 миллиона человек, а в США – 33 миллиона, но это ничего не значит. Я индийской статистике не могу довериться, потому что там просто не все регистрируется. В стране нет доступной медицинской помощи. Тем не менее, в Индии вылечилось 19,7 миллионов. Что касается индийского штамма коронавируса, нас уже пугали английским, южноафриканским, австралийским типами. Вирус нам достаточно хорошо известен, он достаточно стабилен, и он действительно меняется. Но чем сегодня опасна Индия? Поскольку там катастрофически неуправляемый процесс при колоссальной скученности населения. Там вирус свободно борется с популяцией без достижений человеческой цивилизации. Но надо отдать должное прогрессивному премьер-министру Индии Моди, который заявил, что единственное спасение - вакцинация. Масками там вопрос не решишь», - сообщил Онищенко.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «Радиоточке НСН», чем индийский штамм COVID отличается от других.

