Онищенко признал вероятность заражения COVID после вакцинации

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в ходе брифинга в пресс-центре НСН призвал всех россиян привиться от коронавируса – даже несмотря на то, что вероятность заражения после вакцинации не исключена.

«Идите и прививайтесь! Вот говорят: я привился и заболел. Бывает такое! Но не только по вине вакцины, но и по вине вашего организма. У 5% людей вообще не вырабатывается иммунитет. У организма нет иммунной памяти, и человек может заболеть. Но если они заболеют, то с прививкой перенесут заболевание легче. В целом, вакцины защищают», - подчеркнул он.

Ранее Онищенко заявил, что привившихся от коронавируса не возьмут ни британский, ни индийский штамм коронавируса.

