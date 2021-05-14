Онищенко: России не грозит «черная плесень»

Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал не нагнетать ситуацию с «черной плесенью» - так называют грибок, который появлялся на теле заболевших коронавирусом в Индии.