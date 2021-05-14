Онищенко: России не грозит «черная плесень»

Академик РАН Григорий Онищенко заявил, что в России не будет мукормикоза – болезни, сопровождающей заболевание индийским штаммом 

Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал не нагнетать ситуацию с «черной плесенью» - так называют грибок, который появлялся на теле заболевших коронавирусом в Индии.

В Индии медики регистрируют вспышку «черной плесени» на фоне коронавируса
«Человек, который у нас в больнице лечится, мы ему даем антибиотики. Тем самым антибиотики убивают всю микрофлору, нормофлору в кишечнике, и там остается грипп. Это явление из той же серии, когда ослабленный организм поражает болезнь. Полтора года мы этого не имели и иметь не будем. А то, что в Индии люди на улице спят, потому что некуда лечь – это другая ситуация. Грибок не передаётся, не летает по воздуху», - сообщил Онищенко.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», представляет ли индийский штамм COVID смертельную опасность.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ИндияКоронавирусГеннадий Онищенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры