27.01.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Игры разума. Появятся ли шашки в детских садах и школах»

По итогам 2022 года в России выросла популярность интеллектуальных игр – шахмат и шашек. Как среди профессиональных игроков, так и среди любителей, в том числе среди детей. С 2019 года в расписании занятий в начальных классах российских школ шахматы стали обязательным предметом. Занятиям шахматами отводится более 30 часа в год. При этом всеобщее образование по шашкам пока не введено, но с инициативой добавить занятия шашками уже в детском саду активно выступает Федерация шашек России. Положительные примеры уже есть – чемпионаты по шашкам проходят среди воспитанников детских садов в Московской области и других регионах. Так же ежегодно растёт количество спортсменов, занимающихся шашками. Отечественные спортсмены являются главными фаворитами на международных соревнованиях и только за прошлый год завоевали более 20 медалей на международных первенствах.

Сегодня в России введены уроки шахмат в школьную программу. Каких результатов удалось добиться?

Смогут ли шашки наравне с шахматами войти в школьную программу?

Готова ли Федерация Шашек России обеспечить школы тренерским составом?

Как сегодня санкции сказались на российских спортсменах по интеллектуальным видам спорта?

На эти и многие другие вопросы в ходе пресс-конференции ответят спикеры пресс-центра НСН:

Анатолий Никитин - Президент Федерации шашек России, Депутат Московской областной Думы;

- Президент Федерации шашек России, Депутат Московской областной Думы; Сергей Карякин - Чемпион мира по быстрым шахматам, по блицу, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, вице-чемпион мира по классическим шахматам. Член Общественной палаты РФ;

- Чемпион мира по быстрым шахматам, по блицу, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, вице-чемпион мира по классическим шахматам. Член Общественной палаты РФ; Алексей Шонин - Вице-президент Федерации шашек России, гроссмейстер, главный тренер национальной сборной по шашкам

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

