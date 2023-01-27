«Каждый делает выбор»: Карякин о спортсменах, не поддерживающих спецоперацию

«Надеюсь, что получится у нашей Федерации перейти в Азию официально, переговоры уже идут. Нас пытаются искусственно разделить: если ты за Россию – откажись от России и мы тебе разрешим играть под нейтральным флагом. Тут каждый сам должен делать свой выбор. Я от своих слов отказываться не буду: я поддерживал и буду поддерживать свою страну. Я верю и надеюсь, что будут возможности выступать в России и в дружественных странах, в первую очередь азиатских. Уверен, что Владимир Путин очень сильный соперник в шахматах, но пока что сыграть с ним – это только мечта», - сказал Карякин.

Ранее Сергей Карякин в пресс-центре НСН отмечал, что российским спортсменам нужно стремиться в Азию, потому что только там можно играть с дружественными странами на высшем уровне.

