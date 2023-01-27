«Каждый делает выбор»: Карякин о спортсменах, не поддерживающих спецоперацию
Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин в эфире НСН отметил, что поддерживает свою страну и надеется играть в России и дружественных странах.
Российских спортсменов пытаются искусственно разделить, им предлагают отказаться от поддержки России, чтобы играть под нейтральным флагом на международных соревнованиях, рассказал чемпион мира по быстрым шахматам, по блицу, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, вице-чемпион мира по классическим шахматам, член Общественной палаты РФ Сергей Карякин в пресс-центре НСН.
«Надеюсь, что получится у нашей Федерации перейти в Азию официально, переговоры уже идут. Нас пытаются искусственно разделить: если ты за Россию – откажись от России и мы тебе разрешим играть под нейтральным флагом. Тут каждый сам должен делать свой выбор. Я от своих слов отказываться не буду: я поддерживал и буду поддерживать свою страну. Я верю и надеюсь, что будут возможности выступать в России и в дружественных странах, в первую очередь азиатских. Уверен, что Владимир Путин очень сильный соперник в шахматах, но пока что сыграть с ним – это только мечта», - сказал Карякин.
Ранее Сергей Карякин в пресс-центре НСН отмечал, что российским спортсменам нужно стремиться в Азию, потому что только там можно играть с дружественными странами на высшем уровне.
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