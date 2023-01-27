Президент Федерации шашек РФ рассказал об успехах российских спортсменов
Российские спортсмены по шашкам часто завоевывают золотые медали в международных соревнованиях, отметил в эфире НСН Анатолий Никитин.
У российских спортсменов по шашкам много побед, в том числе международных, несмотря на сложную ситуацию, однако до сих пор они не могут присутствовать на международных соревнованиях с российским флагом, рассказал президент Федерации шашек России, Депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин в пресс-центре НСН.
«У нас каждый год растет число членов, сейчас их около 500 тысяч. У нас очень много гроссмейстеров, побед, в том числе международных. Несмотря на сложную ситуацию, мы сохранили возможность присутствия на международной арене и принесли больше 160 медалей, более половины из которых золотые. Из минусов – мы не присутствуем на международных соревнованиях с нашим российским флагом, мы теперь не возглавляем секцию-64 в международной федерации ФМЖД», - сказал Никитин.
Так, отечественные спортсмены являются главными фаворитами на международных соревнованиях и только за прошлый год завоевали более 20 медалей на международных первенствах.
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