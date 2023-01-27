Карякин заявил, что идет на выборы президента одной из региональных шахматных федераций

Технически итоги выборов будут известны в конце февраля, отметил в эфире НСН чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин. 

Чемпион мира по быстрым шахматам, по блицу, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, вице-чемпион мира по классическим шахматам Сергей Карякин в пресс-центре НСН рассказал, что будет баллотироваться на пост президента одной из региональных шахматных федераций.

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«Я намерено не говорю, в какую именно федерацию, потому что эта процедура демократическая. Я буду баллотироваться, дальше будет голосование. Если я это голосование смогу выиграть, то я объявлю. Довольно забавный момент в том, что когда я заявил, что хочу возглавить одну из региональных федераций, где-то с десяток регионов мне обратились и сказали: может быть, вы возглавите у нас? Я не ожидал такой популярности, но было приятно. Думаю, что технически это произойдет в конце февраля, я обязательно об этом объявлю», - сказал Карякин.

Ранее Сергей Карякин в пресс-центре НСН заявил, что для россиян на многие турниры в Европу путь закрыт.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:РоссияШахматы
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