«Здорово и полезно!»: Карякин рассказал о турнире «Шахматные звезды»

В России должны проводиться турниры, чтобы шахматисты могли оставаться в форме, а дети – совершенствоваться в развитии, отметил в эфире НСН чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин. 

Уже второй турнир «Шахматные звезды» проходит в России, в его рамках есть детский турнир, где 100 детей участвуют в финале, причем играют они в одном зале с гроссмейстерами, рассказал чемпион мира по быстрым шахматам, по блицу, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, вице-чемпион мира по классическим шахматам, член Общественной палаты РФ Сергей Карякин в пресс-центре НСН.

Карякин высказался за переход российских шахмат в Азию

«В России начали проводить уже второй турнир «Шахматные звезды», который собирает сильнейших шахматистов как России, так и мира. Очень важно, что приезжает несколько иностранцев из дружественных стран. Это шахматный праздник, мы не избалованы подобными турнирами. Очень важно, что есть такая инициатива, чтобы мы могли оставаться в форме. Кроме основного турнира для ведущих шахматистов мира, есть большой детский фестиваль. Несколько сотен детей там участвовало в сборах, 100 сильнейших детей участвуют в финале. Причем они играют в одном и том же зале, где и гроссмейстеры. Они потом могут остаться, посмотреть, как мы играем и просто пообщаться. Это очень здорово и очень полезно для дальнейшего совершенствования детей», - сказал Карякин.

В турнире «Шахматные звезды» 2023 года принимают участие 10 спортсменов из России, Испании, Азербайджана, Казахстана и Индии. Призовой фонд соревнований составляет 15 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:РоссияШахматы
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