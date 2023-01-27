«Здорово и полезно!»: Карякин рассказал о турнире «Шахматные звезды»

«В России начали проводить уже второй турнир «Шахматные звезды», который собирает сильнейших шахматистов как России, так и мира. Очень важно, что приезжает несколько иностранцев из дружественных стран. Это шахматный праздник, мы не избалованы подобными турнирами. Очень важно, что есть такая инициатива, чтобы мы могли оставаться в форме. Кроме основного турнира для ведущих шахматистов мира, есть большой детский фестиваль. Несколько сотен детей там участвовало в сборах, 100 сильнейших детей участвуют в финале. Причем они играют в одном и том же зале, где и гроссмейстеры. Они потом могут остаться, посмотреть, как мы играем и просто пообщаться. Это очень здорово и очень полезно для дальнейшего совершенствования детей», - сказал Карякин.

В турнире «Шахматные звезды» 2023 года принимают участие 10 спортсменов из России, Испании, Азербайджана, Казахстана и Индии. Призовой фонд соревнований составляет 15 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

