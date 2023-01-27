Карякин высказался за переход российских шахмат в Азию
Российским спортсменам нужно стремиться в Азию, потому что только там можно играть с дружественными странами на высшем уровне, отметил в эфире НСН чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.
Девиз Международной шахматной федерации – «Мы все одна семья», однако эти слова расходятся с тем, что происходит в реальности, для россиян на многие турниры в Европу путь закрыт, рассказал чемпион мира по быстрым шахматам, по блицу, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, вице-чемпион мира по классическим шахматам, член Общественной палаты РФ Сергей Карякин в пресс-центре НСН.
«Я, проявив свою принципиальную позицию, был дисквалифицирован на полгода Международной шахматной федерацией. Очень обидно, что в эти полгода был важнейший турнир претендентов – это отбор на матч на первенство мира. Сейчас меня лишили права сражаться за чемпионскую корону, хотя я прошел отбор. Полгода дисквалификации прошли, но для россиян на многие турниры в Европу путь закрыт. Официально или полуофициально нас туда пытаются не допускать. Девиз Международной шахматной федерации – «Мы все одна семья», но эти слова расходятся с тем, что происходит. Нам нужно стремиться в Азию, потому что только там можно играть с дружественными странами на высшем уровне», - сказал Карякин.
Ранее президент Федерации шашек России, Депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин в пресс-центре НСН отмечал, что у российских спортсменов по шашкам много побед, в том числе международных, несмотря на сложную ситуацию, однако до сих пор они не могут присутствовать на международных соревнованиях с российским флагом.
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