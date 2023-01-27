В Федерации шашек РФ сообщили о создании секций по всей России

«Когда нам задают вопрос, сколько людей в стране занимаются шашками, я говорю смело, что примерно 140 миллионов. Шашки, конечно, народный вид спорта, поэтому можно смело сказать, что понимание имеют все, но умеют ли играть хорошо – это уже второй вопрос. Наша задача – научить играть правильно, мыслить в правильном направлении, научить логике. Поэтому те, кто умеют играть, должны познавать уже на профессиональном уровне в специализированных школах, секциях, которые мы будем развивать по стране», - сказал Шонин.

Ранее Сергей Карякин в пресс-центре НСН отмечал, что российским спортсменам нужно стремиться в Азию, потому что только там можно играть с дружественными странами на высшем уровне.

