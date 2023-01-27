В Федерации шашек РФ сообщили о создании секций по всей России
Шашки являются народным видом спорта, поэтому можно смело сказать, что понимание игры имеют все, но умение играть хорошо – это второй вопрос, отметил в эфире НСН Алексей Шонин.
Федерация шашек России создает по всей России школы и секции, чтобы люди играли в шашки уже на профессиональном уровне, рассказал вице-президент Федерации шашек России, гроссмейстер, главный тренер национальной сборной по шашкам Алексей Шонин в пресс-центре НСН.
«Когда нам задают вопрос, сколько людей в стране занимаются шашками, я говорю смело, что примерно 140 миллионов. Шашки, конечно, народный вид спорта, поэтому можно смело сказать, что понимание имеют все, но умеют ли играть хорошо – это уже второй вопрос. Наша задача – научить играть правильно, мыслить в правильном направлении, научить логике. Поэтому те, кто умеют играть, должны познавать уже на профессиональном уровне в специализированных школах, секциях, которые мы будем развивать по стране», - сказал Шонин.
Ранее Сергей Карякин в пресс-центре НСН отмечал, что российским спортсменам нужно стремиться в Азию, потому что только там можно играть с дружественными странами на высшем уровне.
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