«Чемпионов больше!»: В Федерации шашек России сравнили популярность шашек и шахмат

Многие регионы отчитываются перед Министерством спорта РФ именно по шашкам, потому что там больше всего чемпионов и хорошая старая советская школа, отметил в эфире НСН Анатолий Никитин. 

Популяризация у шахмат больше, чем у шашек, такая динамика была еще в Советском союзе, рассказал президент Федерации шашек России, Депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин в пресс-центре НСН.

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«Популяризация у шахмат больше, здесь есть ряд причин, еще в Советском союзе была такая динамика. Но международных российских или советских чемпионов в шашках больше. Многие регионы, например Якутия, где спорт является базовым, Башкирия и Крым… Я разговаривал с министрами спорта, они говорили, что популярны внутренние виды спорта, но мы отчитываемся перед Министерством спорта РФ по шашкам, потому что у нас больше всего чемпионов и хорошая старая советская школа, которую подхватили талантливые преподаватели», - сказал Никитин.

Ранее президент Федерации шашек России, Депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин в пресс-центре НСН отмечал, что у российских спортсменов по шашкам много побед, в том числе международных, несмотря на сложную ситуацию, однако до сих пор они не могут присутствовать на международных соревнованиях с российским флагом.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Бок
ТЕГИ:РоссияШахматы
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