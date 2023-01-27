«Чемпионов больше!»: В Федерации шашек России сравнили популярность шашек и шахмат
Многие регионы отчитываются перед Министерством спорта РФ именно по шашкам, потому что там больше всего чемпионов и хорошая старая советская школа, отметил в эфире НСН Анатолий Никитин.
Популяризация у шахмат больше, чем у шашек, такая динамика была еще в Советском союзе, рассказал президент Федерации шашек России, Депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин в пресс-центре НСН.
«Популяризация у шахмат больше, здесь есть ряд причин, еще в Советском союзе была такая динамика. Но международных российских или советских чемпионов в шашках больше. Многие регионы, например Якутия, где спорт является базовым, Башкирия и Крым… Я разговаривал с министрами спорта, они говорили, что популярны внутренние виды спорта, но мы отчитываемся перед Министерством спорта РФ по шашкам, потому что у нас больше всего чемпионов и хорошая старая советская школа, которую подхватили талантливые преподаватели», - сказал Никитин.
Ранее президент Федерации шашек России, Депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин в пресс-центре НСН отмечал, что у российских спортсменов по шашкам много побед, в том числе международных, несмотря на сложную ситуацию, однако до сих пор они не могут присутствовать на международных соревнованиях с российским флагом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 164 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 876 / сут.
- Власти Абхазии ввели запретные зоны для полётов
- Экс-постпред при ЕС Чижов предрек усиление давления Запада на Сербию по Косово
- Захарова: миссия ОДКБ может быть оперативно развернута в Армении
- ФОМ: Россияне назвали наиболее подорожавшие продукты
- В возрасте 73 лет умер трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов в Казахстан
- В Белом доме назвали сроки поставок танков Abrams Украине
- Захарова: улучшение отношений с США пока невозможно
- Юлию Тимошенко захотели исключить из партии «Батькивщина» из-за отдыха в Дубае
- Захарова: в Москве желают новому послу США не наступить на старые грабли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru