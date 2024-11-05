6.11.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция Заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики Султана Лагучева на тему: «Хит на сотни миллионов или Как покорить современный шоу-бизнес».

Султан Лагучев - простой парень из Карачаево-Черкесии, прославившийся после выхода песни «Горький вкус», клип на которую уже посмотрели 295 миллионов человек. В творчестве исполнителя можно проследить четкое фольклорное направление, характерное для его народа.

Султан начинал свою карьеру, выступая на свадьбах, а уже сегодня собирает полные концертные залы по всей стране и за ее пределами. 9 ноября состоится большой сольный концерт артиста в Москве и в преддверии него, в пресс-центре НСН, артист расскажет о том, как создать хит на сотни миллионов просмотров, поделится творческими планами, расскажет о музыкальных новинках, сотрудничестве с известными продюсерами и о том, сколько зарабатывают популярные артисты.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

