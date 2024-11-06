«Дробыш разрешил»: Султан Лагучев выпустит кавер на песню Славы

«В скором будущем песня будет в моем репертуаре. Мы сейчас готовим все юридически, до конца месяца выпустим. Записывали песню по-новому вместе с Виктором Дробышем, его командой. Записали успешно, трек уже у нас. Дробыш – профессионал. Он может посмотреть, как поет человек, и что-то подсказать, как опытный продюсер. Мне было легко с ним работать» - заявил он.

Ранее Виктор Дробыш рассказал «Радиоточке НСН», что определяющую роль в карьере любого исполнителя всегда играет репертуар, а не пиар.



