«Дробыш разрешил»: Султан Лагучев выпустит кавер на песню Славы

Султан Лагучев рассказал НСН, что до конца месяца представит новую версию песни «Попутчица».

Исполнитель хита «Горький вкус» Султан Лагучев в пресс-центре сообщил, что до конца месяца представит обновленную версию певицы Славы «Попутчица». Ранее он уже исполнял эту композицию в проекте телеканала МУЗ-ТВ «Битва поколений».

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«В скором будущем песня будет в моем репертуаре. Мы сейчас готовим все юридически, до конца месяца выпустим. Записывали песню по-новому вместе с Виктором Дробышем, его командой. Записали успешно, трек уже у нас. Дробыш – профессионал. Он может посмотреть, как поет человек, и что-то подсказать, как опытный продюсер. Мне было легко с ним работать» - заявил он.

Ранее Виктор Дробыш рассказал «Радиоточке НСН», что определяющую роль в карьере любого исполнителя всегда играет репертуар, а не пиар.


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ФОТО: РИА Новости
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