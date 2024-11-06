«Инстасамка такая же»: Султан Лагучев признался, что слушал «Ленинград» в детстве
Результат совместной работы группы «Ленинград» и Инстасамка будет интересным, поскольку для этих музыкантов характерен эпатаж, сказал НСН Султан Лагучев.
Исполнитель хита «Горький вкус» Султан Лагучев заявил в пресс-центре НСН, что творчество группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) имеет схожее эпатажное начало, потому их коллаборация будет успешной.
«Они похожи по стилю, сейчас Инстасамка делает все аккуратно, без мата. Шнуров – хорошая творческая личность, мне нравится. В детстве слушал его песни. Полагаю, такие эпатажные личности совпадут, и совместная работа получится интересной», - рассказал артист.
Как добавил Лагучев, сам он тоже заинтересован в дуэтах с другими артистами.
«Я готов к коллаборации с артистом, с которым у меня схожа аудитория. Не ради хайпа, а ради творчества. Рассматриваю фиты, сам буду предлагать, если мне человек вокально нравится. Открыт к предложению, сам готов предлагать фиты», - добавил он.
Ранее музыканты группы «Аффинаж» рассказали «Радиоточке НСН», что хотели бы поработать с Инстасамкой. При этом солист коллектива Эм Калинин (Михаил Калинин) уточнил, что исполнительница заслуженно является востребованным артистом.
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