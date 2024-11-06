«Нельзя переходить черту»: Лагучев поддержал «чистку» российского шоу-бизнеса
Образ российских исполнителей должен отражать правильные ценности, сказал НСН Султан Лагучев.
Артисты, выступающие на российской сцене, должны достойно нести свое творчество, заявил в пресс-центре НСН исполнитель песни «Горький вкус» Султан Лагучев. Он также положительно оценил идею дресс-кода для выступлений на сцене.
«После определенных событий сделали хорошую чистку. До многих донесли важные моменты – нельзя переходить черту. Я придерживаюсь скромности, никогда ни с кем не спорю. На мой взгляд, люди, которые сегодня выступают на российской сцене, достаточно достойно несут свое творчество внешне и нравственно. Была проделана хорошая работа, почистили всех ненужных людей, которые мешали. Если говорить о дресс-коде для артистов, это правильная работа, мы достойная страна – Россия, которая несет благие ценности и чистую нравственность. Хорошо, что все стало культурнее», - сказал он.
Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести дресс-код для артистов после выступления Ольги Бузовой в откровенном наряде на концерте в Уфе. В ответ народная артистка России Лариса Долина заявила, что эта идея является «не очень уместной». По ее словам, сценический костюм — это продолжение артиста, а введение дресс-кода очень похоже на цензуру, «а это неправильно», напоминает «Радиоточка НСН».
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