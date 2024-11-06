«Без раскрутки и пиара»: Султан Лагучев объяснил успех хита «Горький вкус»
Султан Лагучев рассказал НСН, что не ожидал такой масштабной популярности песни «Горький вкус».
Исполнитель песни «Горький вкус» Султан Лагучев в пресс-центре НСН заявил, что сразу понял, что композиция может стать хитом.
«Это был старт, я показал себя, как творческая личность. Не было раскрутки и пиара. Просто из этнической музыки резко в попсу российскую ударился, получилось вкусно. Я сразу понял, что песня будет хитом, но не думал, что такого масштаба. Когда послушал демо-версию, в машине сидел часа два-три, переслушивал. Человеку, который дал мне этот трек, я предлагал его забрать, поскольку понимал, что он зайдет. Но он мне сказал, что дарит мне песню, как друг. Думаю, мое настроение, голос, энергия тоже украсили ее», - заявил он.
В 2021 году клип заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики Султана Лагучева на песню «Горький вкус» стал самым популярным российским роликом на YouTube, его уже посмотрели 295 миллионов человек, передает «Радиоточка НСН».
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