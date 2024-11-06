«Гонорар вырос на 30%»: Лагучев заявил, что в новогоднюю ночь выступит трижды

«Нам надо работать, семью кормить. В новогоднюю ночь в Москве три выступления. В процентном отношении гонорары на корпоративы вырос на 30%. Спрос рождает предложение. Когда мы собираем большие залы, мы больше должны платить команде, потому повышаем гонорар», - сказал он.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев допустил, что самыми дорогими артистами на предстоящих новогодних корпоративах будут Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Anna Asti. При этом он допустил, что самые высокие гонорары в 2024 году достигнут 8-15 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

