«Лезгинка и музыканты»: Певец Султан Лагучев рассказал о грядущем концерте
Султан Лагучев рассказал НСН, что намерен удивить зрителей сольного концерта в Москве живыми инструментами и танцевальным сопровождением.
Исполнитель хита «Горький вкус» Султан Лагучев в пресс-центре НСН сообщил, что на ближайшем сольном концерте в Москве впервые выступит с расширенным составом музыкантов.
«Будут новинки, которые мы выпускали в течение года. Мы выступим с полным музыкальным коллективом, добавили для концерта два музыкальных инструмента. Будет бас-гитара, соло-гитара, барабанная установка и клавишные. Это будет впервые, ранее я выступал с ограниченным составом музыкантов», - рассказал он.
Как добавил Лагучев, музыкальное сопровождение – не все сюрпризы, которые ждут зрителя на его сольном концерте в Москве 9 ноября.
«Будут танцы. Коллектив кавказского танца, мои друзья представят отдельный номер лезгинки. Также в репертуаре у меня есть этнические песни, в которых я и сам станцую для зрителя. Помимо этого поддерживать программу будет балет «Тодес»», - заключил он.
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