«Лезгинка и музыканты»: Певец Султан Лагучев рассказал о грядущем концерте

«Будут новинки, которые мы выпускали в течение года. Мы выступим с полным музыкальным коллективом, добавили для концерта два музыкальных инструмента. Будет бас-гитара, соло-гитара, барабанная установка и клавишные. Это будет впервые, ранее я выступал с ограниченным составом музыкантов», - рассказал он.

Как добавил Лагучев, музыкальное сопровождение – не все сюрпризы, которые ждут зрителя на его сольном концерте в Москве 9 ноября.

«Будут танцы. Коллектив кавказского танца, мои друзья представят отдельный номер лезгинки. Также в репертуаре у меня есть этнические песни, в которых я и сам станцую для зрителя. Помимо этого поддерживать программу будет балет «Тодес»», - заключил он.

Ранее лидеры группы "Рекорд Оркестр" вокалист Тимофей Копылов и гитарист Алексей Барышев рассказали "Радиоточке НСН", как создавали главный хит "Лада седан".

