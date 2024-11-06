«Не есть едем, а работать!»: Певец Султан Лагучев раскрыл свой райдер

«У нас все просто: чай, кофе, сыр, фруктовая и овощная нарезки. Но мы не есть едем, а работать, понты никому не нужны. Лучше качественнее аппаратуру поставить», - заявил он.

Ранее в разговоре с «Радиоточкой НСН» он также рассказал, что с прошлого года его гонорар за выступление на корпоративе вырос на 30%. В этом году артист намерен много работать на новогодних корпоративах, а в саму новогоднюю ночь выступит трижды.