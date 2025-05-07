Группа «СЛОТ» возвращается на большую сцену

13.05.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция группы «СЛОТ», посвященная возвращению на большую сцену и предстоящим майским концертам «Все в СЛОТ!»

Триумфально вернувшись на концертные площадки, легендарные рок-альтернативщики «СЛОТ» продолжают движение вперед и весной 2025 года представят новое концертное шоу «Все в СЛОТ!». Фраза, ставшая негласным фанатским слоганом, обретает новое воплощение – в программу войдут новые и редко исполняемые песни, и, безусловно, хиты и нетленки, которые любят поклонники.

В ходе пресс-конференции участники раскроют подробности концертной программы и секретных гостей, расскажут о том, как публика принимает новые релизы «СЛОТ». Музыканты также подведут итоги года работы группы в новом составе и поделятся информацией о новой альбоме.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам

+7 916 107 77 34

﻿Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



