Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов раскрыл НСН историю создания нового сингла «Обет молчания», на который коллектив недавно также представил клип.

«Этот сингл должен был быть вторым с Дашей, мы хотели еще одну жесткую песню. Но потом мы решили выпустить сначала балладу, которую могут услышать радиослушатели. Даша как раз принесла мелодию, мы начали над ней работать, как результат - в хит-параде «Чартова Дюжина» «НАШЕго Радио» мы были на первом месте несколько недель (с балладой «Маяк»). А «Обет молчания» - это песня про то, как сейчас распространяется информация. В современном мире все, что ты сказал, это уже не то, не твое. Это о наболевшем. Этот трек я вынашивал, он даже сам вылез, напросился... Текстом я очень доволен», - рассказал он.

Со своей стороны, солистка группы «СЛОТ» Дарья Равдина призналась, что клип на песню изначально не планировали снимать.

Триумфально вернувшись на концертные площадки, легендарные рок-альтернативщики «СЛОТ» продолжают движение вперед и весной 2025 года представят новое концертное шоу, в программу войдут новые и редко исполняемые песни, и, безусловно, хиты и нетленки, которые любят поклонники.

