Лидер группы «СЛОТ» рассказал о переносе сингла «Обет молчания»
Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) признался НСН, что песня «Обет молчания» должна была выйти второй с новой вокалисткой, но сначала была выпущена более спокойная баллада.
Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов раскрыл НСН историю создания нового сингла «Обет молчания», на который коллектив недавно также представил клип.
«Этот сингл должен был быть вторым с Дашей, мы хотели еще одну жесткую песню. Но потом мы решили выпустить сначала балладу, которую могут услышать радиослушатели. Даша как раз принесла мелодию, мы начали над ней работать, как результат - в хит-параде «Чартова Дюжина» «НАШЕго Радио» мы были на первом месте несколько недель (с балладой «Маяк»). А «Обет молчания» - это песня про то, как сейчас распространяется информация. В современном мире все, что ты сказал, это уже не то, не твое. Это о наболевшем. Этот трек я вынашивал, он даже сам вылез, напросился... Текстом я очень доволен», - рассказал он.
Со своей стороны, солистка группы «СЛОТ» Дарья Равдина призналась, что клип на песню изначально не планировали снимать.
Триумфально вернувшись на концертные площадки, легендарные рок-альтернативщики «СЛОТ» продолжают движение вперед и весной 2025 года представят новое концертное шоу, в программу войдут новые и редко исполняемые песни, и, безусловно, хиты и нетленки, которые любят поклонники.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборная Гвинеи по футболу назвала условие для игры с командой России
- Российские и австрийские ученые изобрели вакцину против аллергии на кошек
- Песков: РФ не принимает ангажированные выводы по делу о малайзийском «Боинге»
- Песков: Подход Евросоюза к украинскому вопросу направлен на продолжение войны
- СМИ: Лавров возглавит российскую делегацию на переговорах в Стамбуле
- В России появится реестр ста лучших отечественных фильмов для учащихся
- Футбольный клуб «ПСЖ» захотел отсудить у Мбаппе почти €100 млн
- Путин выразил соболезнования после смерти Гребешковой
- ВС России освободили Миролюбовку в ДНР
- Песков: Россия готовится к переговорам 15 мая в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru