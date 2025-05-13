Дарья Равдина рассказала, как прошел ее первый год в группе «СЛОТ»
Солистка группы «СЛОТ» Дарья Равдина призналась НСН, что до сих пор проверят себя на прочность и выносливость в новом коллективе.
Солистка группы «СЛОТ» Дарья Равдина рассказала НСН, как прошел первый год ее творческого пути в музыкальном коллективе.
«Мне все очень нравится! Я многому учусь, перенимаю опыт, разные штуки, проверяю себя на прочность, на выносливость. В целом мне очень комфортно, мы на одной волне, мы заряжены позитивом, у нас общий вайб. Нет такого, что каждый в своей сторонке сидит, у нас прям один большой организм. Это очень классно! Конечно, я очень много переживаю, потому что что-то делаю в первый раз, ребята меня очень поддерживают. В самом начале было очень страшно, сейчас уже нет так. Все благодаря поддержке ребят и слушателей», - рассказала она.
Ранее группа впервые представила в пресс-центре НСН Дарью Равдину, которая и стала новой участницей «СЛОТ». В апреле прошлого года Дария Ставрович, которая была солисткой группы с 2006 года, объявила об уходе из коллектива.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Подход Евросоюза к украинскому вопросу направлен на продолжение войны
- СМИ: Лавров возглавит российскую делегацию на переговорах в Стамбуле
- В России появится реестр ста лучших отечественных фильмов для учащихся
- Футбольный клуб «ПСЖ» захотел отсудить у Мбаппе почти €100 млн
- Путин выразил соболезнования после смерти Гребешковой
- ВС России освободили Миролюбовку в ДНР
- Песков: Россия готовится к переговорам 15 мая в Стамбуле
- Путин поручил разработать федеральный проект по развитию музеев
- Над Крымом и Белгородской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
- В ЛНР двое сотрудников МЧС погибли при атаке беспилотника ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru