Солистка группы «СЛОТ» Дарья Равдина рассказала НСН, как прошел первый год ее творческого пути в музыкальном коллективе.

«Мне все очень нравится! Я многому учусь, перенимаю опыт, разные штуки, проверяю себя на прочность, на выносливость. В целом мне очень комфортно, мы на одной волне, мы заряжены позитивом, у нас общий вайб. Нет такого, что каждый в своей сторонке сидит, у нас прям один большой организм. Это очень классно! Конечно, я очень много переживаю, потому что что-то делаю в первый раз, ребята меня очень поддерживают. В самом начале было очень страшно, сейчас уже нет так. Все благодаря поддержке ребят и слушателей», - рассказала она.

Ранее группа впервые представила в пресс-центре НСН Дарью Равдину, которая и стала новой участницей «СЛОТ». В апреле прошлого года Дария Ставрович, которая была солисткой группы с 2006 года, объявила об уходе из коллектива.

