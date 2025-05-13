«В клипах можно!»: «СЛОТ» о запрете откровенных нарядов на Каннском фестивале
Игорь (Кэш) Лобанов и Дарья Равдина поддержали новые ограничения в одежде для гостей Каннского фестиваля.
Иногда в клипах нужно показать голые части тела, но во все важен баланс, заявил основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН.
«Запретный плод сладок, нужен баланс. Все зависит от контекста. Бывает, что в клипе, например, нужно показать голые части тела. Чтобы прикрыть тело, у любой группы есть мерч. Это штука, которая прикрывает, а не оголяет», - пошутил он.
Со своей стороны, солистка группы «СЛОТ» Дарья Равдина оценила новые ограничения для гостей Каннского фестиваля.
«У всего есть предел. Я считаю, что голым выходить на красную дорожку – это проявлять неуважение к самому фестивалю. Творчески проявляться, вносить разнообразие в свои образы- это круто, нельзя это запрещать, но какие-то ограничения должны быть», - отметила она.
На Каннском кинофестивале запретили откровенные наряды. По новому дресс-коду на красную ковровую дорожку пустят в длинном или в коктейльном платье или в «маленьком черном платье». Также запретили платья с большим шлейфом, которые мешают нормальному движению гостей.
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