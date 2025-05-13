Группа «СЛОТ» в июне представит 12 своих хитов в новом прочтении
Лидер группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов анонсировал релиз в июне, в котором коллектив перепел и переиграл 12 своих хитов.
Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов раскрыл секреты нового альбома, на который пока «нет времени». Он также анонсировал релиз в июне, в котором коллектив перепел и переиграл 12 своих хитов.
«Сейчас современная тенденция – это выпускать два сингла в месяц. Возможно, мы немного старого формата, а самое главное, что мы после наших реформаций должны выпустить полный релиз. У нас пока никак не получается, потому что мы сразу устроил тур. Сейчас мы готовим еще один релиз на июнь. Мы замутили такую штуку, что перепели 12 наших хитов, а также полностью переиграли все эти композиции. Это что-то невероятное, я получил огромное удовольствие. Это наши наработки за годы концертов, со временем многое поется и играет по-другому. Такой релиз выйдет, мы активно им занимаемся. Как мы успеем выпустить альбом, мы не знаем, но будем этого коня сейчас гнать. В какой-то момент начнем сидеть день и ночь», - рассказал он.
Триумфально вернувшись на концертные площадки, легендарные рок-альтернативщики «СЛОТ» продолжают движение вперед и весной 2025 года представят новое концертное шоу, в программу войдут новые и редко исполняемые песни, и, безусловно, хиты и нетленки, которые любят поклонники.
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