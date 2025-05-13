Солистка группы «СЛОТ» Дарья Равдина рассказала НСН, как фанаты коллектива отнеслись к «замене». Она отметила, что сравнения с Нуки неизбежны, но поблагодарила слушателей за поддержку.

«Сравнения с Нуки (Дарией Ставрович) неизбежны, это еще долго будет продолжаться. Это естественный процесс. Что касается поддержки, в туре меня несколько раз доводили до слез в хорошем смысле. У нас не было такого, что мы провоцировали и просили кого-то кричать «Даша, Даша». Бывает, что еще до выхода на сцену мое имя и фамилию кричат, в промежутках между песнями, какие-то фразы прикольные. Это крышесносно настолько, что я просто слова следующей песни забываю. Все это меня так выводит в хорошем смысле. Такие ощущения я еще ни разу в жизни не испытывала. Я благодарна всем за поддержку и тем, кто сомневался, но все равно пришел», - поделилась она.

Ранее группа впервые представила в пресс-центре НСН Дарью Равдину, которая и стала новой участницей «СЛОТ». В апреле прошлого года Дария Ставрович, которая была солисткой группы с 2006 года, объявила об уходе из коллектива.

