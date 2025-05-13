Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН рассказал об отношениях с Нуки и с новой солисткой коллектива. Он подчеркнул, что сейчас в группе царит покой.

«Я хотел остаться в дзене, но мне наделали выдержек и я посмотрел ключевые моменты интервью, которое дала Дария Ставрович. Оно подтверждает то, что все идет так, как должно было идти. Эта ситуация случилась, а иначе бы не вышло ничего. Наш с Нуки союз энергетически закончился, для меня это подтвердилось. Что она сказала, для меня не имеет значения абсолютно. Мы как птица феникс. Мы выдохнули, у нас теперь синергия. А после вчерашнего интервью Нуки я напрягся. У нас в группе «напряженки» сейчас нет, это самое главное, что мы фиксируем внутри коллектива», - отметил он.

А новая солистка группы «СЛОТ» Дарья Равдина призналась, что им просто «некогда рефлексировать».

«У нас выходит десятый альбом, у нас концерты. У нас планы настолько грандиозные, что на два года вперед все расписано. Нам некогда рефлексировать, мы вдохновляем людей своим творчеством. Мы делаем все от чистого сердца», - добавила она.

Ранее группа впервые представила в пресс-центре НСН Дарью Равдину, которая и стала новой участницей «СЛОТ». В апреле прошлого года Дария Ставрович, которая была солисткой группы с 2006 года, объявила об уходе из коллектива.

Накануне Нуки дала большое интервью об уходе из группы, в котором заявила, что в коллективе ее творческий рост отчасти остановился. "И вот спустя время я подумала, что я уже отдала Слоту лучшие годы своей жизни и имею право немножко заняться собственной самореализацией", - сказала она.

