«Падали в обморок!»: Группа «СЛОТ» впервые за 23 года выступила в Магадане
Лидер группы «СЛОТ» Игорь Лобанов и вокалистка Дарья Равдина в эфире НСН рассказали о бешеной энергии на концерте в Магадане.
Группа «СЛОТ» в этом году впервые за свою историю выступила в Магадане, там люди «голодные до музыки», рассказал основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН.
«В этом году у нас крайней левой точкой Калининград был, а еще Петропавловск-Камчатский, всю Россию объездили. Мы даже поставили новый флажок на карте – это Магадан. Нам 23 года, а там мы никогда не были. Они там голодные до музыки, ощущения шикарные. Одна девушка даже упала в обморок на Meet & Greet. Очень трогательно!», - поделился он.
Солистка коллектива Дарья Равдина также призналась, что получила море впечатлений в новом городе.
«Чистейший воздух, потрясающие виды! У меня было прекрасное утро в этом месте. Это как будто смотришь в интернете картинки норвежских фьордов, мне эту историю напомнило чем-то… Энергия была просто бешеная! У нас был долгий путь, были моменты, которые физически силы вытягивают. Но когда ты начинаешь свой день с таким видом и чашечкой кофе, все сразу меняется и быстро восстанавливается. На сцену я вышла с невероятной благодарностью и позитивом», - рассказала она.
Триумфально вернувшись на концертные площадки, легендарные рок-альтернативщики «СЛОТ» продолжают движение вперед и весной 2025 года представят новое концертное шоу, в программу войдут новые и редко исполняемые песни, и, безусловно, хиты и нетленки, которые любят поклонники.
Ранее группа впервые представила в пресс-центре НСН Дарью Равдину, которая и стала новой участницей «СЛОТ». В апреле прошлого года Дария Ставрович, которая была солисткой группы с 2006 года, объявила об уходе из коллектива.
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