21.04.2022 состоится пресс-конференция, посвященная ситуации в российской ювелирной отрасли.
21.04.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дорогое удовольствие: какое будущее ждет ювелирную отрасль в России?»
Ювелирная отрасль претерпевает крутые изменения - США, Евросоюз и Великобритания в марте ввели санкции против алмазно-бриллиантовой отрасли России. Эксперты считают, что санкции привели к более, чем двукратному росту стоимости сырья и это ставит под угрозу работу малых и средних предприятий, потому что они становятся нерентабельными и закрываются. Еще одним «больным» вопросом отрасли стало Постановление Правительства №270 от 26.02.2021 г., где была введена физическая маркировка изделий, требующая затрат и людских ресурсов.
Помимо этого, 5 марта в ускоренном темпе, всего за пару дней, прошел согласования и был одобрен законопроект, освобождающий физлиц от 20%-го НДС при покупке у банков слитков золота. Неожиданностью для многих представителей отрасли стала новость об отмене специальных налоговых режимов (УСНО, патентов) у ювелирного малого бизнеса с 2023 года.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какая ситуация сегодня на российском ювелирном рынке?
- Что изменилось с момента принятия нового отраслевого закона?
- Как сказались санкции на состоянии ювелирной отрасли?
- Что ждет российскую ювелирную отрасль в ближайшем будущем?
Участники пресс-конференции:
- Генеральный директор Ассоциации гильдии Ювелиров России Эдуард Уткин;
- Президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России, главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина;
- Коммерческий директор компании «София» Евгений Савенков;
- Российский художник-ювелир Ильгиз Фазулзянов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 495 925-04-49
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8