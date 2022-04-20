21.04.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дорогое удовольствие: какое будущее ждет ювелирную отрасль в России?»

Ювелирная отрасль претерпевает крутые изменения - США, Евросоюз и Великобритания в марте ввели санкции против алмазно-бриллиантовой отрасли России. Эксперты считают, что санкции привели к более, чем двукратному росту стоимости сырья и это ставит под угрозу работу малых и средних предприятий, потому что они становятся нерентабельными и закрываются. Еще одним «больным» вопросом отрасли стало Постановление Правительства №270 от 26.02.2021 г., где была введена физическая маркировка изделий, требующая затрат и людских ресурсов.

Помимо этого, 5 марта в ускоренном темпе, всего за пару дней, прошел согласования и был одобрен законопроект, освобождающий физлиц от 20%-го НДС при покупке у банков слитков золота. Неожиданностью для многих представителей отрасли стала новость об отмене специальных налоговых режимов (УСНО, патентов) у ювелирного малого бизнеса с 2023 года.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какая ситуация сегодня на российском ювелирном рынке?

Что изменилось с момента принятия нового отраслевого закона?

Как сказались санкции на состоянии ювелирной отрасли?

Что ждет российскую ювелирную отрасль в ближайшем будущем?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор Ассоциации гильдии Ювелиров России Эдуард Уткин;

Президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России, главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина;

Коммерческий директор компании «София» Евгений Савенков ;

; Российский художник-ювелир Ильгиз Фазулзянов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



