«Огранка в Индии и мгновенный рост цен»: Как санкции ударили по ювелирной отрасли

«Мы постоянно сталкиваемся с выбором, особенно сейчас. Либо начинать экспериментировать с китайскими комплектующими и станками, либо искать и выгребать остатки того, что еще осталось из США и Италии. К счастью, Турция не присоединилась к санкциям, у нее есть неплохое качество, чтобы заменить Европу, либо США. Это также ближайшие два государства, которые будут замещать постоянно то оборудование, которое будет выходить из строя. Заводам необходимо продолжать работать», - сказал Савенков.

Также он подчеркнул, что цены на драгоценные металлы после начала спецоперации подскочили в два раза.

«Рынок испытал огромный шок после 24 февраля, изменился состав корзины. Люди деньги подприжали, потому что не понимали, сколько продлится спецоперация и что будет впереди. Произошел мгновенный рост на металлы. Если раньше мы закупали серебро за 62 рубля, то сейчас можно купить за 120 рублей. Рост был более, чем в два раза», - сказал Савенков.