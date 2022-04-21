«Огранка в Индии и мгновенный рост цен»: Как санкции ударили по ювелирной отрасли
Участники рынка в эфире НСН рассказали, на сколько повысилась стоимость сырья и чем они будут заменять зарубежное оборудование для огранки драгоценных камней.
США, Евросоюз и Великобритания в марте ввели санкции против алмазно-бриллиантовой отрасли России. Ограничения сильно сказались на российской ювелирной отрасли: участники рынка зафиксировали двукратный рост стоимости сырья, что ставит под угрозу работу малых и средних предприятий.
Представители отрасли рассказали НСН, как обстоят дела с ювелирным бизнесом в условиях санкций.
Генеральный директор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин в пресс-центре НСН отметил, что из-за санкций США и Европы российская алмазодобывающая компания «Алроса» будет вынуждена делать огранку драгоценных камней в Индии.
«"Алроса" попала в санкционный список Европы и США. "Алроса" добывала камни в виде сырья и продавала их на зарубежных рынках. Когда вставал вопрос о том, что нужно развивать собственные ограночные мощности в России, компания говорила, что и так не плохо продается сырье. На сегодняшний день столкнулись с ситуацией, что алмазы запрещено продавать, а собственной огранки нет. Решать проблему они будут следующим образом: эти камни будут ограняться в Индии, потому что это мировой ограночный центр. Из этих алмазов будут делать бриллианты», - сказал Уткин.
В свою очередь коммерческий директор компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН рассказал, что Турция и Китай вполне могут заместить европейские ювелирные изделия и оборудование для их производства. По его словам, в этих странах достаточно неплохое качество.
«Мы постоянно сталкиваемся с выбором, особенно сейчас. Либо начинать экспериментировать с китайскими комплектующими и станками, либо искать и выгребать остатки того, что еще осталось из США и Италии. К счастью, Турция не присоединилась к санкциям, у нее есть неплохое качество, чтобы заменить Европу, либо США. Это также ближайшие два государства, которые будут замещать постоянно то оборудование, которое будет выходить из строя. Заводам необходимо продолжать работать», - сказал Савенков.
Также он подчеркнул, что цены на драгоценные металлы после начала спецоперации подскочили в два раза.
«Рынок испытал огромный шок после 24 февраля, изменился состав корзины. Люди деньги подприжали, потому что не понимали, сколько продлится спецоперация и что будет впереди. Произошел мгновенный рост на металлы. Если раньше мы закупали серебро за 62 рубля, то сейчас можно купить за 120 рублей. Рост был более, чем в два раза», - сказал Савенков.
При этом российский художник-ювелир Ильгиз Фазулзянов в пресс-центре НСН выразил мнение, что из-за последствий санкций есть большая вероятность, что на российском рынке не будет достойных ювелирных изделий еще долгое время.
«У нас никогда не было каких-то знаковых выставок ювелиров. Все ездили или в Лондон, или в Париж, а оттуда привозили медали. За последние 10 лет на нас стали обращать внимание, стали появляться прекрасные ювелиры. А сейчас мы все это перерубаем. Вполне возможно, что лет 50 мы ничего вообще не будем производить достойного», - сказал Фазулзянов.
Кроме того, художник-ювелир отметил, что в России необходимо законодательно разделить массовое производство ювелирных изделий и авторские украшения.
«Основная часть компаний, с которыми мы работаем – это маленькие компании, мастерские и даже физические лица. Если взять всех художников, скульпторов, объединить и назвать это отраслью художников, а также требовать от них те же отчетности, то это разрушит ювелирные традиции. Здесь необходимо четкое деление. Если крупное предприятие выпускает, предположим, 50 тонн драгоценных изделий – это одно. А когда человек выпускает всего 200-300 грамм в год – это является произведением ювелирного искусства России. Тогда здесь не понятно, как можно применять те законы, которые используются для крупных предприятий для конкретного художника», - сказал Фазулзянов.
Владимир Путин 9 марта подписал закон, который внес изменения в Налоговый кодекс. Вместе с отменой НДС на покупку золотых слитков для физических лиц в закон вошла поправка об отмене специальных налоговых режимов для ювелирного бизнеса. Все игроки рынка, включая нишевые бренды, небольшие мастерские и розничные точки, должны перейти на общую систему налогообложения с 1 января 2023 года.
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