Ювелиры ожидают расширения доли украшений из Китая и Турции в России

«Мы постоянно сталкиваемся с выбором, особенно сейчас. Либо начинать экспериментировать с китайскими комплектующими и станками, либо искать и выгребать остатки того, что еще осталось из США и Италии. К счастью, Турция не присоединилась к санкциям, у нее есть неплохое качество, чтобы заменить Европу, либо США. Это также ближайшие два государства, которые будут замещать постоянно то оборудование, которое будет выходить из строя. Заводам необходимо продолжать работать», - сказал Савенков.

Ранее российский художник-ювелир Ильгиз Фазулзянов в пресс-центре НСН отмечал, что из-за последствий санкций есть большая вероятность, что на российском рынке не будет достойных ювелирных изделий еще долгое время.

