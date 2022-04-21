Ювелиры ожидают расширения доли украшений из Китая и Турции в России
В Китае и Турции достаточно неплохое качество ювелирных изделий, заявил в эфире НСН Евгений Савенков.
Турция и Китай вполне могут замещать европейские ювелирные изделия и оборудование для их производства, в этих странах неплохое качество, заявил коммерческий директор компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН.
«Мы постоянно сталкиваемся с выбором, особенно сейчас. Либо начинать экспериментировать с китайскими комплектующими и станками, либо искать и выгребать остатки того, что еще осталось из США и Италии. К счастью, Турция не присоединилась к санкциям, у нее есть неплохое качество, чтобы заменить Европу, либо США. Это также ближайшие два государства, которые будут замещать постоянно то оборудование, которое будет выходить из строя. Заводам необходимо продолжать работать», - сказал Савенков.
Ранее российский художник-ювелир Ильгиз Фазулзянов в пресс-центре НСН отмечал, что из-за последствий санкций есть большая вероятность, что на российском рынке не будет достойных ювелирных изделий еще долгое время.
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