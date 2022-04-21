Ювелир: «АЛРОСА» будет делать огранку драгоценных камней в Индии
Индия является мировым ограночным центром, заявил в эфире НСН гендиректор Ассоциации гильдии ювелиров Эдуард Уткин.
Из-за санкций США и Европы российская алмазодобывающая компания «Алроса» будет вынуждена делать огранку драгоценных камней в Индии, заявил генеральный директор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин в пресс-центре НСН.
«"Алроса" попала в санкционный список Европы и США. "Алроса" добывала камни в виде сырья и продавала их на зарубежных рынках. Когда вставал вопрос о том, что нужно развивать собственные ограночные мощности в России, компания говорила, что и так не плохо продается сырье. На сегодняшний день столкнулись с ситуацией, что алмазы запрещено продавать, а собственной огранки нет. Решать проблему они будут следующим образом: эти камни будут ограняться в Индии, потому что это мировой ограночный центр. Из этих алмазов будут делать бриллианты», - сказал Уткин.
Ранее российский художник-ювелир Ильгиз Фазулзянов в пресс-центре НСН заявил, что из-за последствий санкций есть большая вероятность, что на российском рынке не будет достойных ювелирных изделий еще долгое время.
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