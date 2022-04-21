«Лет 50 ничего не будем производить»: Ювелиры о последствиях спецоперации

«У нас никогда не было каких-то знаковых выставок ювелиров. Все ездили или в Лондон, или в Париж, а оттуда привозили медали. За последние 10 лет на нас стали обращать внимание, стали появляться прекрасные ювелиры. А сейчас мы все это перерубаем. Вполне возможно, что лет 50 мы ничего вообще не будем производить достойного», - сказал Фазулзянов.

В свою очередь коммерческий директор компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН отметил, что цены на драгоценные металлы после начала спецоперации подскочили в два раза.

«Рынок испытал огромный шок после 24 февраля, изменился состав корзины. Люди деньги подприжали, потому что не понимали, сколько продлится спецоперация и что будет впереди. Произошел мгновенный рост на металлы. Если раньше мы закупали серебро за 62 рубля, то сейчас можно купить за 120 рублей. Рост был более, чем в два раза», - сказал Савенков.

Ранее президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России, главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина в пресс-центре НСН отмечала, что ювелиры не смогут нормально заниматься творчеством из-за обязательства выполнять много организационных вопросов в связи с новыми законами.

