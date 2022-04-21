Ювелир призвал разграничивать массовое производство и авторские украшения
Для крупных предприятий и физических лиц не должны быть одни и те же требования, заявил в эфире НСН Ильгиз Фазулзянов.
В России необходимо законодательно разделить массовое производство ювелирных изделий и авторские украшения, заявил российский художник-ювелир Ильгиз Фазулзянов в пресс-центре НСН.
«Основная часть компаний, с которыми мы работаем – это маленькие компании, мастерские и даже физические лица. Если взять всех художников, скульпторов, объединить и назвать это отраслью художников, а также требовать от них те же отчетности, то это разрушит ювелирные традиции. Здесь необходимо четкое деление. Если крупное предприятие выпускает, предположим, 50 тонн драгоценных изделий – это одно. А когда человек выпускает всего 200-300 грамм в год – это является произведением ювелирного искусства России. Тогда здесь не понятно, как можно применять те законы, которые используются для крупных предприятий для конкретного художника», - сказал Фазулзянов.
Ранее президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России, главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина в пресс-центре НСН заявила, что ювелиры не смогут нормально заниматься творчеством из-за обязательства выполнять много организационных вопросов в связи с новыми законами.
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