Ювелир призвал разграничивать массовое производство и авторские украшения

«Основная часть компаний, с которыми мы работаем – это маленькие компании, мастерские и даже физические лица. Если взять всех художников, скульпторов, объединить и назвать это отраслью художников, а также требовать от них те же отчетности, то это разрушит ювелирные традиции. Здесь необходимо четкое деление. Если крупное предприятие выпускает, предположим, 50 тонн драгоценных изделий – это одно. А когда человек выпускает всего 200-300 грамм в год – это является произведением ювелирного искусства России. Тогда здесь не понятно, как можно применять те законы, которые используются для крупных предприятий для конкретного художника», - сказал Фазулзянов.

Ранее президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России, главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина в пресс-центре НСН заявила, что ювелиры не смогут нормально заниматься творчеством из-за обязательства выполнять много организационных вопросов в связи с новыми законами.

