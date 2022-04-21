«Это катастрофа!»: Ювелиры пожаловались на слишком большой контроль государства

«Так как я занимаюсь брендами и фирмами, которые хотят ими стать, будь то художник или дизайнер, которые работают отдельно, для них все эти сегодняшние законодательные меры – это катастрофа. Во-первых, маленькая творческая фирма или дизайнер не могут содержать такое количество дополнительного персонала, который требуется, чтобы осуществить то, что требует государство от ювелиров. Это не позволяет им по-настоящему заниматься творчеством, потому что на работу художников и ювелиров требуется огромное количество времени, нет возможности заниматься дополнительно еще организационными вопросами», - сказала Кудрина.

В свою очередь коммерческий директор компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН отметил, что последние законодательные акты оказывают большую нагрузку на ювелиров.

«С введением всех последних законодательных актов нам приходится не только осуществлять продажу, но и проводить просветительскую работу среди контрагентов. Они не понимают, для чего вставать на учет, что нужно делать, если встал на учет. Помимо того, что мы должны выполнять свою работу, мы еще постоянно занимаемся тем, что учим и доносим как изменились реалии, в которых необходимо работать, если все хотят соблюдать закон. Все последние законодательные акты – это огромная нагрузка», - сказал Савенков.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 января 2023 года предприятия ювелирной отрасли не смогут применять специальные налоговые режимы в ювелирной отрасли как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий.

