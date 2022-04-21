Ювелиры вспомнили указ Петра Первого «вешать по одному в год»

«Думаю, что закон Петра Первого "Вешать по одному ювелиру каждый год", до сих пор работает. Ничего не поменялось», - сказал Фазулзянов.

В свою очередь генеральный директор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин в пресс-центре НСН процитировал текст указа и подчеркнул, что ювелир зарабатывает именно на изготовлении изделий.

«Как говорилось в законе Петра Первого: "Дело это воровское, а посему им жалованье мизерное назначить, и вешать по одному в год, дабы другим не повадно было". С тех времен и идет такое отношение… Поэтому драгоценные металлы, с которыми мы работаем – это наше проклятье. Ювелир зарабатывает не на перепродаже драгоценного металла или камня, он зарабатывает именно на изготовлении», - сказал Уткин.

Ранее российский художник-ювелир Ильгиз Фазулзянов в пресс-центре НСН отмечал, что из-за последствий санкций есть большая вероятность, что на российском рынке не будет достойных ювелирных изделий еще долгое время.

