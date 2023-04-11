13.04.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция писательницы и владелицы маникюрных салонов Лены Лениной, на тему: «Домик у моря. Как обманывают российских артистов за рубежом»

Россиян, в ажиотаже скупивших недвижимость на заграничных курортах, всё чаще стали «кидать» местные девелоперы. Одной из жертв подобного обмана стала светская львица, писательница и владелица маникюрных салонов Лена Ленина. Бизнесвумен купила себе апартаменты на Кипре еще в 2019 году, заключив официальный договор и внесла 40% стоимости квартиры предоплатой, а на ее свадьбе в Москве президент этой компании подарил ей оставшиеся 60%. Факт вручения апартаментов стал достоянием светской хроники и попал во многие СМИ. На радостях Лена стала нахваливать злосчастную девелоперскую компанию во всех своих соцсетях и «наделала ей кучу рекламы». По договору дом должен был быть построен через год. Но ни через год, ни через два, ни даже через четыре, ни сегодня дом так и не появился. А недавно новый президент компании прислал Лениной смс, что договор с ней недействителен.

Впервые, в пресс-центре НСН, Лена Ленина со своим адвокатом и друзьями из шоу бизнеса, расскажет, как сегодня россияне становятся жертвами заграничных девелоперов.

Участники пресс-конференции:

Лена Ленина - известная российская писательница, бизнесвумен, модель, телеведущая и предпринимательница;

- известная российская писательница, бизнесвумен, модель, телеведущая и предпринимательница; Прохор Шаляпин - певец и шоумен;

- певец и шоумен; Эльман Пашаев - адвокат;

- адвокат; Сергей Попов - адвокат (Адвокатское бюро "КИАП" )

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

