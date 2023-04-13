«Технические нюансы»: Юрист Лениной дала советы по покупке недвижимости на Кипре

Она отметила, что свидетельство о собственности выдается на Кипре только через два-три года после того, как объект был построен. При этом, по словам Рокс, свидетельство можно и вовсе не получить, если объект недвижимости построен с нарушениями.

«На Кипре «титул» - это свидетельство о собственности, подтверждающее права на собственность. Оно выдается через два-три года после того, как объект был построен. Сразу вы его не получите – и можете не получить никогда, если объект недвижимости построен с нарушениями. Клиент об этом не знает: нужен юрист, который проверит все юридические, технические нюансы (нужен архитектор) и аудитор, который правильно выведет все налоги», - указала собеседница НСН.

Кроме того, юрист отметила, что на Кипре достаточно много порядочных девелоперов, которые предоставляют качественные услуги и объекты.

«Не нужно всех девелоперов грести под одну гребенку и обобщать. У нас достаточно много хороших девелоперов, которые предоставляют качественные услуги и качественные объекты… К сожалению, сейчас мы работаем с ложкой дегтя», - резюмировала она.

Ранее Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что компания, которая продала ей квартиру на Кипре, специально затягивала сроки строительства, чтобы договор продажи был аннулирован.

