«Технические нюансы»: Юрист Лениной дала советы по покупке недвижимости на Кипре
С застройщиками, которые используют некачественные материалы, лучше вообще не работать, отметила в эфире НСН Валентина Рокс.
При покупке недвижимости на Кипре, как и в любой другой стране, необходимо иметь со своей стороны юриста, который будет отрабатывать сделку и договор купли-продажи, заявила юрист компании White Wins Валентина Рокс, представляющая интересы Лены Лениной, в пресс-центре НСН.
«Что очень важно: иметь со своей стороны юриста, который будет отрабатывать сделку, договор купли-продажи, смотреть все условия, которые будут выгодны не только для девелопера или стороны-продавца, но и для покупателя. Кроме того, существуют определенные подводные камни, которые знает и может довести до своего клиента только сам юрист, и не всегда он в этом заинтересован. Кумовство – нормальный принцип для маленькой территории: клиент сегодня есть, завтра нет, а с застройщиком юрист будет работать и дальше. Так что важна дипломатичность юриста – и интересы клиента защитить, и договориться с застройщиком. С застройщиками, которые используют некачественные материалы, лучше вообще не работать», - сказала Рокс.
Она отметила, что свидетельство о собственности выдается на Кипре только через два-три года после того, как объект был построен. При этом, по словам Рокс, свидетельство можно и вовсе не получить, если объект недвижимости построен с нарушениями.
«На Кипре «титул» - это свидетельство о собственности, подтверждающее права на собственность. Оно выдается через два-три года после того, как объект был построен. Сразу вы его не получите – и можете не получить никогда, если объект недвижимости построен с нарушениями. Клиент об этом не знает: нужен юрист, который проверит все юридические, технические нюансы (нужен архитектор) и аудитор, который правильно выведет все налоги», - указала собеседница НСН.
Кроме того, юрист отметила, что на Кипре достаточно много порядочных девелоперов, которые предоставляют качественные услуги и объекты.
«Не нужно всех девелоперов грести под одну гребенку и обобщать. У нас достаточно много хороших девелоперов, которые предоставляют качественные услуги и качественные объекты… К сожалению, сейчас мы работаем с ложкой дегтя», - резюмировала она.
Ранее Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что компания, которая продала ей квартиру на Кипре, специально затягивала сроки строительства, чтобы договор продажи был аннулирован.
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