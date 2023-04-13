Лена Ленина заявила о «третьей волне» потери денег иностранцами на Кипре

На Кипре иностранцы постоянно теряли деньги, теперь это связано с покупкой недвижимости, отметила в эфире НСН Лена Ленина. 

Кипр вновь захлестнула волна, когда иностранцы начали терять там деньги, заявила известная российская писательница, бизнесвумен, модель, телеведущая и предпринимательница Лена Ленина в пресс-центре НСН. По ее словам, теперь застройщики стали «кидать» покупателей, потому что цены на рынке выросли.

«Когда много лет назад на Кипре обрушилась банковская система, у меня не было ни одного знакомого бизнесмена, который не потерял бы там миллиончик, а то и 20 миллионов… Их просто заморозили! Потом Кипр снова отличился: закрылась его программа «золотых паспортов», причем так, что они сначала продали нужное количество недвижимости по два миллиона евро за каждый паспорт, а потом половину этих паспортов забрали. А ведь не все покупали там недвижимость, потому что там море и солнце… И вот теперь третья волна: кидают покупателей, которых просто кидают, потому что цены выросли на рынке!», - сказала Ленина.

«Уведомили по SMS!»: Юрист Лениной заявила о вопиющих нарушениях девелопера на Кипре

При этом Лена Ленина считает, что ее случай – не единственный. Однако она называет себя первой, кто готов об этом открыто говорить. В свою очередь юрист компании White Wins Валентина Рокс, представляющая интересы Лениной, в пресс-центре НСН заявила, что далеко не все застройщики на Кипре обманывают покупателей.

«Не все застройщики так себя здесь ведут. Мы любим наших клиентов, туристов, но есть некоторые непорядочные компании, которые злоупотребляют своим хозяйствованиям, понимая, что имеют дело с иностранцами, которые замучаются что-то доказать. И некоторые могут этим пользоваться. Такие застройщики есть и в России», - сказала Рокс.

Ранее Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что компания, которая продала ей квартиру на Кипре, специально затягивала сроки строительства, чтобы договор продажи был аннулирован.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Борис Бабанов
ТЕГИ:КипрНедвижимость

Горячие новости

Все новости

партнеры