Лена Ленина заявила о «третьей волне» потери денег иностранцами на Кипре

Кипр вновь захлестнула волна, когда иностранцы начали терять там деньги, заявила известная российская писательница, бизнесвумен, модель, телеведущая и предпринимательница Лена Ленина в пресс-центре НСН. По ее словам, теперь застройщики стали «кидать» покупателей, потому что цены на рынке выросли.

«Когда много лет назад на Кипре обрушилась банковская система, у меня не было ни одного знакомого бизнесмена, который не потерял бы там миллиончик, а то и 20 миллионов… Их просто заморозили! Потом Кипр снова отличился: закрылась его программа «золотых паспортов», причем так, что они сначала продали нужное количество недвижимости по два миллиона евро за каждый паспорт, а потом половину этих паспортов забрали. А ведь не все покупали там недвижимость, потому что там море и солнце… И вот теперь третья волна: кидают покупателей, которых просто кидают, потому что цены выросли на рынке!», - сказала Ленина.