«Подарок на свадьбу!»: Ленина рассказала, как ей подарили половину квартиры на Кипре
Лена Ленина в эфире НСН отметила, что чувствует вину за то, что дала много рекламы компании недвижимости, которая ее обманула.
Известная российская писательница, бизнесвумен, модель, телеведущая и предпринимательница Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что оплатила 50% стоимости квартиры на Кипре, а остальную сумму внес гендиректор компании, которая продавала эту квартиру. Она отметила, что это было подарком на ее свадьбу.
«В 2019 году я приехала на Кипр, перезнакомилась с 30 застройщиками, во многих случаях общалась с президентами компаний… У меня ребенок любит море, я всю жизнь в Сибири и не могу уже от снега, а на Кипре круглый год лето. И из четырех застройщиков, с которыми я обдумывала работу, эти были самыми активными. После того, как я оплатила почти 50% цены, я пригласила на свадьбу гендиректора этой компании и 30-40 звезд шоу-бизнеса, от Ларисы Долиной до Кости Цзю. И все эти уважаемые люди аплодировали этому гендиректору, который торжественно вручил мне остаток этой квартиры в качестве подарка на свадьбу!», - сказала Ленина.
Она отметила, что теперь чувствует вину за то, что дала много рекламы компании недвижимости, которая ее обманула.
«Вау! Я на радостях начала их везде хвалить. Сколько я сделала бесплатных рекламных постов! На огромную сумму. Мы попали во все СМИ… Так что сегодня, может быть, я немного виновата, что многие люди доверяют им. А меня взяли и кинули!», - указала Ленина.
В свою очередь юрист компании White Wins Валентина Рокс, представляющая интересы Лены Лениной, в пресс-центре НСН заявила, что у Лениной есть заключенный договор, подтверждение об оплате и публичное заявление о подарке. Однако, указала она, недвижимость ей так и не отдали.
«У нас есть заключенный договор, подтверждение об оплате и публичное заявление о подарке. И Лена Ленина является не обычным человеком! И если мы говорим, что она получает отказ по SMS, что говорить об обычных людях!», - сказала Рокс.
Ранее Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что компания, которая продала ей квартиру на Кипре, специально затягивала сроки строительства, чтобы договор продажи был аннулирован.
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