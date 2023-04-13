«Подарок на свадьбу!»: Ленина рассказала, как ей подарили половину квартиры на Кипре

Она отметила, что теперь чувствует вину за то, что дала много рекламы компании недвижимости, которая ее обманула.

«Вау! Я на радостях начала их везде хвалить. Сколько я сделала бесплатных рекламных постов! На огромную сумму. Мы попали во все СМИ… Так что сегодня, может быть, я немного виновата, что многие люди доверяют им. А меня взяли и кинули!», - указала Ленина.

В свою очередь юрист компании White Wins Валентина Рокс, представляющая интересы Лены Лениной, в пресс-центре НСН заявила, что у Лениной есть заключенный договор, подтверждение об оплате и публичное заявление о подарке. Однако, указала она, недвижимость ей так и не отдали.

«У нас есть заключенный договор, подтверждение об оплате и публичное заявление о подарке. И Лена Ленина является не обычным человеком! И если мы говорим, что она получает отказ по SMS, что говорить об обычных людях!», - сказала Рокс.

Ранее Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что компания, которая продала ей квартиру на Кипре, специально затягивала сроки строительства, чтобы договор продажи был аннулирован.

