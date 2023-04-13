«Нельзя экономить!»: Пашаев указал на ошибки Лениной при покупке недвижимости

Инвесторов на Кипре крайне часто «кидали», нельзя быть слишком доверчивым, отметил в эфире НСН адвокат Эльман Пашаев.

Писательнице и бизнесвумен Лене Лениной нельзя было соглашаться на работу с юристом застройщика на Кипре, заявил адвокат Эльман Пашаев в пресс-центре НСН. По его словам, в вопросе покупки недвижимости нельзя экономить.

«Нельзя было соглашаться на работу с юристом застройщика. Здесь нельзя экономить… У нас есть большая проблема советских людей – менталитет, мы доверчивые. Лена говорит, ее там убеждал русскоязычный человек. Она и подумала, что ее не обманут. Ежедневно с таким сталкиваюсь!», - сказал Пашаев.

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Он отметил, что многие деньги, вложенные в объекты недвижимости на Кипре, в основном нелегального происхождения. Пашаев указал, что инвесторов там часто «кидали».

«Почему они так поступают? Потому что многие деньги, вложенные в объекты недвижимости на Кипре, в основном нелегальные (нелегального происхождения – прим. НСН). И инвесторов там открыто кидали, потому что знали: эти люди никуда обратиться не могут. Даже если хочешь что-то сказать – натравят налоговые органы, возбудят дело за отмывание, легализацию денежных средств. Но по поводу Лены Лениной они ошибаются: она предприниматель, она платит все налоги», - резюмировал Пашаев.

Ранее Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что компания, которая продала ей квартиру на Кипре, специально затягивала сроки строительства, чтобы договор продажи был аннулирован.

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ФОТО: НСН
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