«Нельзя экономить!»: Пашаев указал на ошибки Лениной при покупке недвижимости

Он отметил, что многие деньги, вложенные в объекты недвижимости на Кипре, в основном нелегального происхождения. Пашаев указал, что инвесторов там часто «кидали».

«Почему они так поступают? Потому что многие деньги, вложенные в объекты недвижимости на Кипре, в основном нелегальные (нелегального происхождения – прим. НСН). И инвесторов там открыто кидали, потому что знали: эти люди никуда обратиться не могут. Даже если хочешь что-то сказать – натравят налоговые органы, возбудят дело за отмывание, легализацию денежных средств. Но по поводу Лены Лениной они ошибаются: она предприниматель, она платит все налоги», - резюмировал Пашаев.

Ранее Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что компания, которая продала ей квартиру на Кипре, специально затягивала сроки строительства, чтобы договор продажи был аннулирован.

