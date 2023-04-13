«Уведомили по SMS!»: Юрист Лениной заявила о вопиющих нарушениях девелопера на Кипре

Компания не соблюдала сроки строительства, а о том, что договор больше не действителен, сообщила в простом SMS, отметила в эфире НСН Валентина Рокс. 

Девелопер, который продал квартиру Лене Лениной, работал с вопиющими нарушениями, заявила юрист компании White Wins Валентина Рокс, представляющая интересы Лениной, в пресс-центре НСН.

«У нас есть подтвержденный договор с подтверждением оплаты со стороны Елены. Есть и дополнительные факты, подтверждающие приобретение объекта недвижимости. И есть нарушения со стороны девелопера. Во-первых, сроки сдачи, и во-вторых, не совсем компетентная и понятная коммуникация. Они в одностороннем порядке решили, что не будут выполнять свои обязательства, уведомили ненадлежащим образом – ни по e-mail, ни другим правильным способом, а просто отправили SMS Лене Лениной, что договор будет недействителен», - сказала Рокс.

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При этом она рассказала, что недвижимость на Кипре пользуется большим спросом на сегодняшний день.

«У нас действительно большой спрос на Кипре, активно работают девелоперы, но в бочке меда существует ложка дегтя, и с ней мы сейчас работаем», - резюмировала она.

Ранее известная российская писательница, бизнесвумен, модель, телеведущая и предпринимательница Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что компания, которая продала ей квартиру на Кипре, специально затягивала сроки строительства, чтобы договор продажи был аннулирован.

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ФОТО: НСН
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