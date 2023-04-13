«Уведомили по SMS!»: Юрист Лениной заявила о вопиющих нарушениях девелопера на Кипре

При этом она рассказала, что недвижимость на Кипре пользуется большим спросом на сегодняшний день.

«У нас действительно большой спрос на Кипре, активно работают девелоперы, но в бочке меда существует ложка дегтя, и с ней мы сейчас работаем», - резюмировала она.

Ранее известная российская писательница, бизнесвумен, модель, телеведущая и предпринимательница Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что компания, которая продала ей квартиру на Кипре, специально затягивала сроки строительства, чтобы договор продажи был аннулирован.

