«Уведомили по SMS!»: Юрист Лениной заявила о вопиющих нарушениях девелопера на Кипре
Компания не соблюдала сроки строительства, а о том, что договор больше не действителен, сообщила в простом SMS, отметила в эфире НСН Валентина Рокс.
Девелопер, который продал квартиру Лене Лениной, работал с вопиющими нарушениями, заявила юрист компании White Wins Валентина Рокс, представляющая интересы Лениной, в пресс-центре НСН.
«У нас есть подтвержденный договор с подтверждением оплаты со стороны Елены. Есть и дополнительные факты, подтверждающие приобретение объекта недвижимости. И есть нарушения со стороны девелопера. Во-первых, сроки сдачи, и во-вторых, не совсем компетентная и понятная коммуникация. Они в одностороннем порядке решили, что не будут выполнять свои обязательства, уведомили ненадлежащим образом – ни по e-mail, ни другим правильным способом, а просто отправили SMS Лене Лениной, что договор будет недействителен», - сказала Рокс.
При этом она рассказала, что недвижимость на Кипре пользуется большим спросом на сегодняшний день.
«У нас действительно большой спрос на Кипре, активно работают девелоперы, но в бочке меда существует ложка дегтя, и с ней мы сейчас работаем», - резюмировала она.
Ранее известная российская писательница, бизнесвумен, модель, телеведущая и предпринимательница Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что компания, которая продала ей квартиру на Кипре, специально затягивала сроки строительства, чтобы договор продажи был аннулирован.
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