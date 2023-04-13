Лена Ленина заявила, что не знала о нюансах покупки недвижимости на Кипре

«На Кипре существует такое правило, о котором мы не знаем, у нас такого нет… Когда ты заключил договор с застройщиком, внес предоплату, там подписи всех руководителей вплоть до президента компании… Ты, оказывается, должен прийти и в земельном кадастре сам зарегистрировать этот договор! Кто бы знал! Мне же об этом не сказали… Они заключают так договора, чтобы в любой момент нас отфутболить. А я в чужой стране, языка не знаю, как я могу узнать, какие правила на этом рынке? Они защищают себя тем, что заключают договора на своем родном языке у своих юристов в свою пользу, а мы потом ничего доказать не можем. А часто люди покупают на уровне котлована или плана, как я. Важно, чтобы наши соотечественники не попадали в эту ситуацию», - сказала она.

Ранее юрист компании White Wins Валентина Рокс, представляющая интересы Лены Лениной, в пресс-центре НСН заявила, что у Лениной есть заключенный договор, подтверждение об оплате и публичное заявление о подарке. Однако, указала она, недвижимость ей так и не отдали.

