Лена Ленина объяснила, как ее «кинули» с покупкой недвижимости на Кипре

«Суть конфликта проста. Я купила недвижимость, а мне ее не отдают. Более того, все договора недействительны. Когда я по срокам, по договору приехала ее забирать, мне сказали: «У нас была пандемия, форс-мажор, мы еще не построили, приезжайте позже». Они задержали все сроки до такой степени, что договора вышли из строя. Дальше они их продлевать не хотели. Они их, похоже не зарегистрировали. Но, скорее всего, кто-то кому-то эту квартиру еще раз продал. Потому что цены, с тех пор, как я покупала в 2019 году, выросли в три-пять раз. Подозреваю коммерческие интересы, которые позволили им кинуть клиента», - сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что Лена Ленина купила себе апартаменты на Кипре еще в 2019 году. Отмечалось, что она заключила официальный договор и внесла 40% стоимости квартиры предоплатой, а на ее свадьбе в Москве президент этой компании подарил ей оставшиеся 60%.

