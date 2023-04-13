Лена Ленина объяснила, как ее «кинули» с покупкой недвижимости на Кипре
Компания на Кипре преследовала коммерческие интересы и хотела продать уже проданную квартиру другому человеку, отметила в эфире НСН Лена Ленина.
Известная российская писательница, бизнесвумен, модель, телеведущая и предпринимательница Лена Ленина в пресс-центре НСН рассказала, что компания, которая продала ей квартиру на Кипре, специально затягивала сроки строительства, чтобы договор продажи был аннулирован.
«Суть конфликта проста. Я купила недвижимость, а мне ее не отдают. Более того, все договора недействительны. Когда я по срокам, по договору приехала ее забирать, мне сказали: «У нас была пандемия, форс-мажор, мы еще не построили, приезжайте позже». Они задержали все сроки до такой степени, что договора вышли из строя. Дальше они их продлевать не хотели. Они их, похоже не зарегистрировали. Но, скорее всего, кто-то кому-то эту квартиру еще раз продал. Потому что цены, с тех пор, как я покупала в 2019 году, выросли в три-пять раз. Подозреваю коммерческие интересы, которые позволили им кинуть клиента», - сказала она.
Ранее СМИ сообщали, что Лена Ленина купила себе апартаменты на Кипре еще в 2019 году. Отмечалось, что она заключила официальный договор и внесла 40% стоимости квартиры предоплатой, а на ее свадьбе в Москве президент этой компании подарил ей оставшиеся 60%.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 892 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 818 / сут.
- МИД РФ: Москва ответит на высылку своих дипломатов из Норвегии
- Песков опроверг информацию о том, что Путин лично согласовал арест Гершковича
- Арестович назвал единственный вариант существования Украины
- Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства
- Генпрокуратура РФ проверит видео якобы убийства украинского бойца
- Песков ничего не знает о встрече Путина, Пригожина и Шойгу
- Песков заявил о необходимости изучить требование Гааги выплатить Киеву 5 млрд долларов
- Ле Пен сочла невозможной победу Украины над Россией без военной помощи НАТО
- Песков объяснил, почему Путин не пользуется Telegram
- Песков: глобальная война становится ожесточеннее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru