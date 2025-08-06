08.08.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Диплом на миллион: Куда идти молодым специалистам?»
В России завершился основной этап приемной кампании. По предварительным данным, заявления в вузы подали более 1,3 млн абитуриентов, в колледжи — более 1,7 млн. В случае успеха эта часть поступающих будет зачислена на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже в первой половине августа. Президент Владимир Путин говорил, что к 2030 году в России необходимо подготовить не менее 2 млн специалистов в инженерной сфере — именно им в будущем предстоит обеспечить технологическое лидерство России. А в это время ИИ меняет рынок труда в США, подстегивая безработицу среди молодых специалистов в сфере технологий.
Участники пресс-конференции:
- член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
- ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев;
- ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко;
- специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Какие особенности приемной кампании 2025?
- Какие специальности пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов?
- Какие специальности самые дорогие в этом году?
- Сколько стоит учеба в ВУЗе в 2025/2026 годах?
- Следят ли ВУЗы сегодня за статистикой трудоустройства своих выпускников?
- Какие специальности сегодня приоритетны для экономики России?
- Куда сегодня хотят трудоустраиваться молодые специалисты и выпускники?
- Какие зарплатные ожидания у современной молодежи?
- Какими навыками должна обладать современная молодежь, чтобы трудоустроиться на престижное место работы с высокой зарплатой?
- Какие профессии уже заменил искусственный интеллект?
- Стоит ли высшее образование своих денег?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8