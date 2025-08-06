08.08.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Диплом на миллион: Куда идти молодым специалистам?»

В России завершился основной этап приемной кампании. По предварительным данным, заявления в вузы подали более 1,3 млн абитуриентов, в колледжи — более 1,7 млн. В случае успеха эта часть поступающих будет зачислена на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже в первой половине августа. Президент Владимир Путин говорил, что к 2030 году в России необходимо подготовить не менее 2 млн специалистов в инженерной сфере — именно им в будущем предстоит обеспечить технологическое лидерство России. А в это время ИИ меняет рынок труда в США, подстегивая безработицу среди молодых специалистов в сфере технологий.

Участники пресс-конференции:

член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев;

ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко;

специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие особенности приемной кампании 2025?

Какие специальности пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов?

Какие специальности самые дорогие в этом году?

Сколько стоит учеба в ВУЗе в 2025/2026 годах?

Следят ли ВУЗы сегодня за статистикой трудоустройства своих выпускников?

Какие специальности сегодня приоритетны для экономики России?

Куда сегодня хотят трудоустраиваться молодые специалисты и выпускники?

Какие зарплатные ожидания у современной молодежи?

Какими навыками должна обладать современная молодежь, чтобы трудоустроиться на престижное место работы с высокой зарплатой?

Какие профессии уже заменил искусственный интеллект?

Стоит ли высшее образование своих денег?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

