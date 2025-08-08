В Госдуме сравнили зарплаты токаря и офисного работника
В России в этом году 60% выпускников выбрали обучение в колледжах, заявила НСН Светлана Бессараб.
Сегодня зарплата токаря стартует от 160 тысяч рублей, такие специалисты получают больше офисных работников, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
«В этом году почти 60% выпускников нацелились на систему среднего профессионального образования. Выбор понятен, сегодня сравнить заработные платы токаря и офисного работа уже даже невозможно. У нас зарплата токаря начинается от 160 тысяч рублей. Ребята делают правильный выбор, а государство в этом им поможет», - отметила депутат.
В России завершился основной этап приемной кампании. По предварительным данным, заявления в вузы подали более 1,3 млн абитуриентов, в колледжи — более 1,7 млн. В случае успеха эта часть поступающих будет зачислена на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже в первой половине августа.
Президент Владимир Путин говорил, что к 2030 году в России необходимо подготовить не менее 2 млн специалистов в инженерной сфере — именно им в будущем предстоит обеспечить технологическое лидерство России. А в это время ИИ меняет рынок труда в США, подстегивая безработицу среди молодых специалистов в сфере технологий.
