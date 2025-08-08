Биржа и хаос: Вузы объяснили, как разобраться в плавающих списках при зачислении
Процесс зачисления абитуриентов похож на биржу, когда происходит движение людей в разных списках, заявил НСН ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко.
Если абитуриент не может оценить свои шансы на поступление из-за «плавающих списков», всегда можно обратиться в приемную комиссию за помощью, заявил ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН.
«У меня процесс зачисления ассоциируется с биржей, когда происходит движение людей в разных списках. Потому что один абитуриент подал, например, в несколько университетов, на несколько направлений, а еще на всякий случай – на платное. Поэтому если было 33 тысячи подач заявлений у нас, людей на самом деле меньше. Плавающие списки случаются из-за этого. Абитуриент зачислился в один университет, выпал из других списков – по вузам и направлениям. Потом начинается хаос, потому что студент может передумать и забрать заявление, снова попасть в списки всех вузов. Поэтому нужно обращаться в вуз и уточнять, какие у вас шансы на поступление, изнутри эту систему видно лучше. Поэтому всегда звоните в приемную комиссию за разъяснениями, и идите к своей мечте», - пояснил он.
В этом году средняя стоимость обучения в российских вузах составила 200-250 тысяч рублей, заявил и.о. проректора Государственного Университета Управления Николай Михайлов в пресс-центре НСН.
